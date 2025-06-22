مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات

كشف المخرج كريم الشناوي عن رد فعل الكاتب عبدالرحيم كمال، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بعد مشاهدته لأول خمس حلقات من مسلسل لام شمسية. وأوضح أنه كان شديد الإعجاب بالمسلسل، قائلاً له: «قالي يا كريم، ده مشروع رائع، بالتوفيق، أنا في ضهرك».

وأضاف الشناوي، خلال ندوة لام شمسية التي أقامها المركز الكاثوليكي للسينما بحضور صُنّاع العمل، أن التصنيف العمري للمسلسل لم يكن كما كان يتمناه فريق العمل، إذ كانوا يأملون في تصنيف أقل ليصل إلى شريحة أكبر من الجمهور، لكن القرار النهائي كان من اختصاص الرقابة.

وأكد الشناوي أن دعم المركز القومي للمرأة للمسلسل منح فريق العمل شعورًا بالحماية، مشيدًا بدور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المركز. ولفت إلى أنه طلب من المركز التعاون معهم في توصيل رسالة المسلسل، وأن يكون هناك رقم تواصل تابع للمركز يمكن للناس اللجوء إليه في حال تعرضهم لمثل هذه المشكلات.

وتأتي الندوة انطلاقًا من أهمية الأعمال الدرامية في الارتقاء بالذوق العام للمشاهدين، خاصة أن الدراما تدخل كل بيت، وتلتف حولها الأسرة بجميع الأعمار والثقافات. وقد أدار الندوة الناقد الفني محمود عبد الشكور، فيما غابت الفنانة أمينة خليل عن الحضور بسبب حفل زفافها الذي أقيم منذ أيام، إلى جانب غياب الفنان أحمد السعدني.

وقد حضر الندوة كل من المخرج كريم الشناوي، والمؤلفة مريم نعوم، ويارا جبرا، وفاتن سعيد، والدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، والفنانة ثراء جبيل، والطفل علي البيلي، والفنان محمد شاهين، وياسمينا العبد.

وكانت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي، برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، قد قررت تسليط الضوء على الأعمال الدرامية الهادفة ذات الرسالة الإنسانية، من خلال إقامة ندوات خاصة تجمع صُنّاع هذه الأعمال بجمهور المشاهدين المهتمين بها.

وقد تم اختيار مسلسل لام شمسية تحديدًا، لما يتناوله من قضايا اجتماعية مهمة من منظور إنساني، ولطرحه موضوعات لم تُقدَّم من قبل بهذه الجرأة، وعلى رأسها قضية التحرش بالأطفال. كما وضع المسلسل صُنّاعه في مواجهة صريحة مع تقاعس المجتمع وتخاذله في مناقشة هذه القضايا، مستعرضًا التحديات التي نواجهها نتيجة الخوف من صورتنا المجتمعية، وذلك من خلال حبكة درامية متميزة وتكامل فني واضح في جميع عناصر العمل.

ومن المقرر أن يختتم الأب بطرس دانيال الندوة بتوزيع شهادات التقدير على جميع صُنّاع وأبطال المسلسل، إلى جانب إهدائهم درع المركز، تقديرًا لرسالتهم السامية.

يُذكر أن المركز الكاثوليكي أقام سابقًا ست ندوات لأعمال درامية هي: الخواجة عبد القادر، حلاوة الدنيا، ولاد ناس، خلي بالك من زيزي، ليه لأ!!؟ (الجزء الثاني)، وجزيرة غمام.

يُشار إلى أن مسلسل لام شمسية من بطولة: أمينة خليل، أسيل عمران، يسرا اللوزي، أحمد السعدني، محمد شاهين، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.