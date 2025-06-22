كريم الشناوي: الحرية هي ما تحتاجه الدراما وليس الرقابة

علّق المخرج كريم الشناوي على فكرة تشكيل لجنة لمتابعة الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن وجود مثل هذه اللجنة قد يؤدي إلى إيقاف أي مشروع يحاول كسر الحدود التقليدية، مضيفًا: "لو كانت هذه اللجنة موجودة، ربما لم يكن مسلسل لام شمسية ليُعرض".

وأضاف الشناوي، خلال ندوة أقامها المركز الكاثوليكي للسينما لصنّاع المسلسل، أن لام شمسية لم يكن بحاجة إلى لجنة، بل كان يحتاج إلى مساحة من الحرية ليُقدم كما هو.

من جانبه، قال الناقد الفني محمود عبد الشكور، مدير الندوة، إن "الدراما تحتاج إلى الحرية، لا إلى لجان"، مشيرًا إلى أن الجمهور أرسل رسالة واضحة بعد عرض لام شمسية، مفادها: "صنّاع العمل هم ثروة مصر الحقيقية، ونحن لا نحتاج إلى لجان... نحن نحتاج إلى حرية".