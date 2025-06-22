جماعة حقوقية: الهجمات الإسرائيلية على إيران قتلت 865 شخصا

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قالت جماعة حقوقية اليوم الأحد إن الهجمات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل 865 شخصا على الأقل وإصابة 3396 آخرين.

وقدمت جماعة من نشطاء حقوق الإنسان ومقرها واشنطن هذه الأرقام، والتي تغطي كامل إيران. وقالت إنها حددت 363 مدنيا و215 من أفراد قوات الأمن بين القتلى.

وتعتمد مجموعة نشطاء حقوق الإنسان، التي قدمت أيضا أرقاما مفصلة للضحايا خلال احتجاجات عام 2022 خرجت بسبب وفاة مهسا أميني، على مطابقة التقارير المحلية في إيران مع شبكة من المصادر التي طورتها في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية يوم أمس السبت إن حوالي 400 إيراني قتلوا وأصيب 3056 آخرون جراء الضربات الإسرائيلية.