محامي فتاتي طريق الواحات يطلب من النيابة إجراء كشف المخدرات على الشباب الأربعة

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، التحقيقات مع المتهمين بمطاردة سيارة تقودها فتاة وبصحبتها صديقاتها على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل، والتسبب فى إصابتهن.

وطلب محامي الفتاتين خلال تحقيقات النيابة، بإجراء تحليل طبي عاجل للمتهمين الأربعة، لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وقت ارتكاب الحادث.

كما طلب بفحص السيارات المتسببة في الحادث، وسيارة الضحايا لبيان مدى التلفيات وهل هناك خلل فني من عدمه، وطلب بتوقيع الكشف الطبي للمجني عليهما لبيان مدى إصابتهن في الحادث.

وبينت التحقيقات في الواقعة، أن المتهمين الأربعة المضبوطين أحدهما طالب بكلية الطب، والآخر طالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، والثالث طالب بكلية الهندسة، والرابع هو سائق بأحد تطبيقات للنقل الذكي، كما تم التحفظ على السيارات المتسببة في الحادث، وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان الذين تواجدو وقت الحادث، بالإضافة إلى الإستعلام عن الحالة الصحية للفتياتين تمهيدًا لسماع أقوالهم عن الحادث.

- مصور واقعة مطاردة طريق الواحات

وقال محمد أبو زيد، مصور واقعة مطاردة 3 سيارات لسيارة فتاتين، إنه في تمام الساعة السابعة صباح أمس الأربعاء، خلال سيره بسيارته الملاكي على طريق الوحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر، شاهد 3 سيارات يقومون بحركات استعراضية، ومحاولات منهم بالاحتكاك بسيارة ملاكي أخرى تقودها فتاة برفقة صديقتها.

وتابع لـ "الشروق" أنه في هذه اللحظة، أخرج هاتفه المحمول لتوثيق هذه الأفعال، وذلك إيماءً منه بحدوث شيء على الطريق، مرددًا: "كنت حاسس هيخلو البنات يعملو حادث، ودا اللي كنت بقوله في الفيديو المصور".

وأضاف مصور الواقعة أنه لم تمر الدقائق حتى اصطدمت سيارة الفتيات ولم يتمالكوا أعصابهن على الطريق، واصطدموا بسيارة نقل متوقفة على الطريق، مشيراً إلى أنه فور ذلك هرول هو وعدد من العمال الذين تواجدوا على الطريق خلال عملهم باحدى شركات رصف وتجديد الطرق، لإنقاذ الفتاتين من السيارة التي تهشمت نتيجة الحادث.

وأشار إلى أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين صاحب السيارة النقل لتوقفه بطريقة خاطئة على الجانب الشمال من الطريق تتجاوز فيه سرعة المركبات، متابعًا أنه فور وقوع الحادث لاذ المتهمين المتسببين في الحادث الفرار خوفًا من المسائلة القانونية.

وأوضح أنه انتشل هو والمتواجدين الفتاتين من السيارة وبهما إصابات بالغة في الرأس وباقي الجسد، وتم نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر العام لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن إحدهما خرجت من المستشفى بعد ساعات قليلة وحالتها مستقرة، وأخرى ما زالت تتلقى العلاج داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن ما فعله تجاه الفتاتين هو عمل إنساني وإذا تواجد غيره لفعل مثل ما فعله.

- المتهممون يواجهون اتهامات التحرش والشروع في القتل

ومن جانبه قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن المتهمين في واقعة مطاردة فتاتين بـ 3 سيارات على طريق الواحات والتسبب في اصطدامهما بسيارة نقل وإصابتهما، من المتوقع أن يواجهوا اتهامات أبرزها التحرش وإتلاف الممتلكات الثابتة والشروع في القتل.

وأوضح محفوظ في تصريحاته لـ"الشروق" أن المادة 361 من قانون العقوبات، بيّنت أن عقوبة إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة عمدًا هي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف أنه إذا كانت مطاردة المتهمين هدفها التحرش، تكون العقوبة وفقًا للمواد 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن سنتين، وتشدد العقوبة في حالات معينة مثل وجود سلطة وظيفية أو أسرية أو إذا ارتكبت الجريمة من قبل أكثر من شخص، كما في تلك الواقعة.

وتابع المحامي بالنقض أن المتهمين أيضًا قد توجه لهم عقوبة الشروع في القتل الذي تسبب في الإصابة، وطبقًا لقانون العقوبات المواد 45 و46، والمادة 234 من نفس القانون، والتي تتعلق بعقوبة القتل العمد، قد تصل إلى السجن المؤبد أو الأشغال المؤقتة بحد أقصى 15 سنة.

وأشار إلى أن الواقعة قيد التحقيق لمعرفة سبب ارتكاب الجناة لها، موضحًا أنه قد تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، ولكن طبقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، إن ثبت أن الحادث ارتكب لهدف إجرامي واحد فإن العقوبة تكون للحد الأقصى والأشد، وهي جريمة الشروع في القتل، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد أو السجن بحد أقصى 15 عامًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه 3 سيارات ملاكي يطاردون سيارة ملاكي أخرى، وعلق مصور الفيديو أن الـ3 سيارات لشباب يحاولون التضييق على فتاة تقود السيارة الملاكي ويحاولون التحرش بها، فيما طالب ناشروا الفيديو سرعة القبض على المتهمين.

- القبض على المتهمين في الحادث

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة، مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من قائدى 3 سيارات، لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة مصابة بجرح بالجبهة، مما أسفر عن إصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ 3 سيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه، وتبين أنهم 3 طلاب ، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، جميعهم مقيمن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.