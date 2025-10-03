 وزير خارجية باكستان: خطة ترامب بشأن غزة لا تتوافق مع مسودة الدول الإسلامية - بوابة الشروق
الجمعة 3 أكتوبر 2025 12:26 م القاهرة
وزير خارجية باكستان: خطة ترامب بشأن غزة لا تتوافق مع مسودة الدول الإسلامية

وكالات
نشر في: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 11:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 11:55 ص

كشف وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، يوم الجمعة، عن أن النقاط الـ20 التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خطته بشأن غزة هذا الأسبوع لا تتوافق مع المسودة التي اقترحتها مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وأبلغ إسحاق دار النواب الباكستانيين في البرلمان بأنه تم إدخال تعديلات على الخطة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتأتي تصريحات الوزير دار هذه مماثلة لأخرى صرح بها أول أمس الثلاثاء، حين قال إن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة "ليست وثيقتنا".

وقال خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد الثلاثاء الماضي: "هذه ليست وثيقتنا التي أرسلناها إليهم. هناك بعض المجالات الرئيسية التي نريد تغطيتها.. إذا لم تُغطَّ، فسيتم تغطيتها".

وأضاف إسحاق دار أن الأهداف المباشرة للخطة هي ضمان وقف إطلاق النار، و"وقف نزيف الدماء، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء النزوح القسري.

ورأى أنها "لا تتوافق مع الصياغة التي قدمتها مجموعة الدول الإسلامية" التي التقت بالرئيس الأمريكي.

وأبلغ وزير الخارجية النواب في برلمان البلاد أنه "تم إدخال تعديلات على الخطة. نعتبر إعلان ترامب عن خطة العشرين نقطة بمثابة إعلان من جانبهم".

يشار إلى أن باكستان، شاركت إلى جانب 7 دول عربية وإسلامية في اجتماع مع ترامب على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الرئيس الأمريكي خطته لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة.

