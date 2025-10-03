رفضت قاضية أمريكية دعوى قضائية رفعها أهالي ضحايا هجوم السابع من أكتوبر 2023 ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة مليار دولار، متجاهلة موقف وزارة العدل الأمريكية.

وطالبت عائلات حوالي 100 ضحية من ضحايا الهجوم 7 أكتوبر 2023 بتعويضات من الوكالة الأممية، مدّعيةً أنها ساعدت في المجزرة، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" أن القاضية الأمريكية، أناليزا توريس، رفضت الدعوى القضائية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قائلة إن الأونروا تتمتع بالحصانة، على الرغم من موقف وزارة العدل الأمريكية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذا الحكم يتناقض مع بيان صادر عن السلطات الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام، يفيد بأن "الأونروا" لا تتمتع بالحصانة في القضية.

ورفعت الدعوى القضائية ضد الأونروا العام الماضي في المحكمة الفيدرالية الجزئية الجنوبية في نيويورك.

وطالبت عائلات حوالي 100 ضحية من ضحايا هجوم 7 أكتوبر بتعويضات قدرها مليار دولار من الأونروا، مدّعيةً أن الوكالة الأممية "ساعدت وحرّضت الجماعة الإرهابية على تنفيذ هجومها".

في أبريل، أرسلت وزارة العدل الأمريكية رسالة إلى القاضي، تفيد بأن الأونروا لعبت دورًا هامًا في "الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر"، وأن "الأونروا ليست بمنأى عن هذه الدعوى".

وقالت القاضية توريس: "بما أن الأونروا هيئة تابعة للأمم المتحدة ولم تتنازل عن حصانتها، فإن هذه المحكمة تفتقر إلى الاختصاص الموضوعي للنظر في دعاوى المدعين. وقد قُبل طلب المدعى عليهم برفض الدعوى، ورُفضت الشكوى".

وأضاف محامي المدعين، غافرييل مايروني، أن القاضي "أساء تفسير أهم حجة قدمناها تمامًا"، مضيفا "نحن بالتأكيد نستأنف ونعتقد، بكل احترام، أن رأي القاضي خاطئ".