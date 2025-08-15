سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٥٢ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبحسب مصادر طبية، استشهد أكثر من ٤٠ شهيدا منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع ، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة الماضية ٤ حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية. وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى ٢٣٩ شهيدًا، من بينهم ١٠٦ أطفال.

وفي غزة والشمال، ارتقى شهيدان وأصيب ثلاثة آخرون إثر استهداف مجموعة من الفلسطينيين غرب غزة.

واستشهد ٨ آخرين وأصيب ٧٠ من طالبي المساعدات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

هذا ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. كما قصفت المدفعية محيط مربع أبو شريعة بحي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة.

أما في جنوب القطاع، استشهد ١٤ فلسطينيا خلال ٢٤ ساعة الماضية في غارات متفرقة على خان يونس، أغلبهم من منتظري المساعدات.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية وسط إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد شاب إثر قصف طائرة بدون طيار إسرائيلية استهدفته شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووصل شهيد آخر إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي شرق كوسوفيم أثناء تأمين الشاحنات. واستشهد طفل متأثرًا بجراحه جراء قصف منزله بدير البلح قبل أيام.

في السياق ذاته، أظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٥٤ فلسطينيا، بينهم أربع شهداء انتشال و٨٣١ مصابًا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦١٧٧٦ شهيدًا و١٥٤٩٠٦ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٠٢٥١ شهيدًا ٤٢٨٦٥ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٢٢ شهيد ٢٦٩ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٨٨١ شهيدًا وأكثر من ١٣٨٦٣ إصابة.