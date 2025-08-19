قيادي في حماس: مقترح وقف إطلاق النار لا يتضمن أي بند بشأن سلاح المقاومة

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحـركة حماس ، إن الحركة أدت واجبها تجاه الشعب الفلسطيني من أجل أنهاء الحرب في قطاع غزة على الرغم من المماطلة الإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، أن مقترح وقف إطلاق النار (الذي وافقت عليه الحركة) لا يتضمن أي بند بشأن سلاح المقاومة.



ولفت النونو إلى أن حركة حماس لم تتسلم أي شروط إسرائيلية بشأن مشروع الاتفاق حتى الآن، لكنه أكد أن جميع السيناريوهات تظل مطروحة.



وشدد القيادي في حماس، على أن الحركة مستعدة لأنْ تبدأ لجنة إدارة غزة عملها من الغد وليس لدى الحركة اعتراض عليها.

علمًا بأن هذه اللجنة جرى الاتفاق على تشكيلها ضمن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي صاغتها مصر.

وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة من 15 شخصًا جميعهم شخصيات غير فصائلية، على أن تتولى إدارة القطاع لمدة ستة أشهر كفترة انتقالية. وبموجب الخطة تتسلم السلطة الفلسطينية بعد ذلك عملية إدارة القطاع.

وأعلنت حركة حماس، رسميًّا، موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الحركة مساء الاثنين: «حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري».