 فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 12:16 ص القاهرة
فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن

الشروق
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 11:46 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 11:46 م

يضغط هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على إدارة النادي من أجل تسجيل جيرارد مارتن.

ويعاني برشلونة اقتصاديا بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص في الدوري الإسباني مما أثر على النادي في تسجيل اللاعبين.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن المدرب الألماني يضغط على الإدارة من أجل تسريع وتيرة تسجيل اللاعب من خلال رحيل إنياكي بينيا وأوريول روميو.

وأصيب اللاعب في 17 يونيو السابق بخلع في عظم مشط اليد اليمنى أمام سلوفاكيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، وأدت الإصابة إلى غيابه عن الفترة التحضيرية مع الفريق إلا أنه عاد مرة أخرى وتعافى من الإصابة.


