فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يضغط هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على إدارة النادي من أجل تسجيل جيرارد مارتن.

ويعاني برشلونة اقتصاديا بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص في الدوري الإسباني مما أثر على النادي في تسجيل اللاعبين.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن المدرب الألماني يضغط على الإدارة من أجل تسريع وتيرة تسجيل اللاعب من خلال رحيل إنياكي بينيا وأوريول روميو.

وأصيب اللاعب في 17 يونيو السابق بخلع في عظم مشط اليد اليمنى أمام سلوفاكيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، وأدت الإصابة إلى غيابه عن الفترة التحضيرية مع الفريق إلا أنه عاد مرة أخرى وتعافى من الإصابة.