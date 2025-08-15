الأمم المتحدة: العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات زاد بنسبة 25% العام الماضي

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة يوم الخميس بأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في جميع أنحاء العالم زاد بنسبة 25% العام الماضي، حيث سجلت جمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو، وهايتي، والصومال، وجنوب السودان أعلى عدد من الحالات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقريره السنوي إن أكثر من 4600 شخص نجوا من العنف الجنسي في عام 2024، مع ارتكاب الجماعات المسلحة غالبية الانتهاكات ولكن بعضها من قبل القوات الحكومية. وشدد على أن الأرقام التي تحققت منها الأمم المتحدة لا تعكس النطاق العالمي وانتشار هذه الجرائم.

وتسمي القائمة السوداء للتقرير 63 طرفا حكوميا وغير حكومي في اثني عشر دولة يشتبه في ارتكابهم أو مسؤوليتهم عن الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في النزاع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن أكثر من 70% من المدرجين في القائمة ظهروا في الملحق الأسود للتقرير لمدة خمس سنوات أو أكثر دون اتخاذ خطوات لمنع العنف.

ولأول مرة، يتضمن التقرير طرفين تم إخطارهما بأن الأمم المتحدة لديها "معلومات موثوقة" يمكن أن تضعهما على القائمة السوداء للعام المقبل إذا لم يتخذا إجراءات وقائية: الجيش وقوات الأمن في إسرائيل بسبب مزاعم سوء المعاملة الجنسية للفلسطينيين بشكل أساسي في السجون ومراكز الاحتجاز، والقوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها ضد أسرى الحرب الأوكرانيين.

وقال التقرير المكون من 34 صفحة إن "العنف الجنسي المرتبط بالنزاع" يشير إلى الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والدعارة القسرية، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج القسري، وأشكال أخرى من العنف الجنسي. وغالبية الضحايا من النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة إن النساء والفتيات تعرضن للهجوم في منازلهن، وعلى الطرق، وأثناء محاولتهن كسب عيشهن، وتتراوح أعمار الضحايا من عام إلى 75 عاما. وقالت إن تقارير عن إعدام الضحايا بإجراءات موجزة بعد الاغتصاب استمرت في الكونغو وميانمار.

وأكد التقرير إنه تم ارتكاب عنف جنسي داخل مرافق الاحتجاز "بما في ذلك كشكل من أشكال التعذيب"، ويزعم أنه حدث في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وليبيا، وميانمار، والسودان، وسوريا، وأوكرانيا، واليمن.

وذكر التقرير أن "معظم الحوادث المبلغ عنها ضد الرجال والفتيان حدثت في الاحتجاز، بما يتماشى مع السنوات السابقة، وشملت الاغتصاب، والتهديد بالاغتصاب، والصعق بالكهرباء والضرب على الأعضاء التناسلية".