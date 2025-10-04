باكستان ترحب برد حماس على خطة ترامب بشأن غزة: يمهد الطريق لعملية سياسية تفضي لسلام دائم

رحبت باكستان، اليوم، برد حركة حماس الفلسطينية على الخطة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن رد حركة حماس يتيح فرصة هامة لضمان وقف فوري لإطلاق النار ووقف سفك دماء الفلسطينيين الأبرياء في غزة وإطلاق سراح الرهائن والسجناء الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمهيد الطريق لعملية سياسية ذات مصداقية تفضي إلى سلام دائم.

ودعت باكستان، إسرائيل لوقف هجماتها فورا.

وأعربت باكستان عن تقديرها لجهود ترامب من أجل السلام في غزة، معبرة عن الأمل في أن تُفضي إلى وقف إطلاق نار دائم وسلام عادل وشامل.

وتابعت وزارة الخارجية الباكستانية: ستواصل باكستان مساهمتها البناءة والهادفة في هذه العملية، وتؤكد باكستان مجددا دعمها المبدئي للقضية الفلسطينية، وتقف في تضامن تام مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل ممارسة حقه الطبيعى والأصيل في تقرير المصير، بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطين ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وكانت حركة حماس أصدرت مساء أمس بيانا أعلنت فيه موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيلين أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب، وذلك من أجل وقف الحرب والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، مع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.

وأكدت الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك، وجددت موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني، واستنادا لدعم عربي إسلامي.