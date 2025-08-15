ستارمر قبل محادثات ألاسكا: أوكرانيا تقاتل من أجل نفس قيم الحلفاء في الحرب العالمية الثانية

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن أوكرانيا تقاتل من أجل نفس القيم التي قاتل من أجلها الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

وجاءت تصريحات ستارمر قبل قمة تعقد في ألاسكا يمكن أن تتمخض عن نهاية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، بأن ستارمر ألقى تصريحاته خلال حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين ليوم الانتصار على اليابان (في جيه داي) الذي شهد تغلب الحلفاء على اليابان.

وقال ستارمر في مقر الحكومة البريطانية: "اجلس في تلك الشرفة هذا الصباح مع الرئيس ( الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الذي يقاتل من أجل نفس القيم التي قاتلنا من أجلها. وبالتالي متى نقول: لا تنسوا أبدا يجب أن نروي قصص من ماتوا قبلنا".

ويأتي ذلك فيما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكن دعوة قادة أوروبا إلى اجتماع ثان حال نجاح القمة الأمريكية الرسوية، ما قد يمهد الطريق أمام السلام في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويلتقي ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، في قمة قد تؤدي إلى إعداد شروط لتحقيق السلام في وكرانيا.