السلطات التركية تعتقل رئيس بلدية منطقة رئيسية في اسطنبول

اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية رئيسية في اسطنبول إلى جانب حوالي 40 مسؤولا آخرين اليوم الجمعة، في تكثيف لحملة القمع الشاملة ضد المعارضة في البلاد.

وتم اعتقال إينان جوني رئيس بلدية بايوغلو في اسطنبول ، في إطار تحقيق بشأن مزاعم بالفساد.

وقالت صحيفة بيرجون ووسائل إعلام أخرى إن الحارس الشخصي لجوني ومستشاره ومساعدين آخرين كانوا من بين الأشخاص الذين تم احتجازهم .

وتخضع بلدية بايو وغلو لسيطرة حزب الشعب الجمهوري المعارض. وواجهت البلديات التي تخضع لسيطرة حزب الشعب موجات من الاعتقالات هذا العام، بدءا باستهداف رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي.

يشار إلى أن اسطنبول ومدن تركيا أخرى شهدت احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب احتجاز إمام أوغلو وتم سجنه بعد ذلك بتهمة الفساد وعزله من منصبه. غير أنه يُنظر إلى سجنه بأن له دوافع سياسية.