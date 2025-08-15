مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك تكشف تفاصيل قضية هدم كنيسة السيدة العذراء بالمريس

أصدرت مطرانية طيبة في الأقصر وتوابعها للأقباط الكاثوليك بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل ما وصفته بـ"التعدي الإجرامي" على كنيسة السيدة العذراء بقرية المريس التابعة لمركز القرنة، والذي وقع فجر الأربعاء 13 نوفمبر من العام الماضي.

وقالت المطرانية إن المتهم، ويدعى جمال يوسف نصيف، ويشغل منصب رئيس جمعية "مفتاح الحياة"، ومعاونيه، قاموا بقطع التيار الكهربائي عن الكنيسة، وكسر الباب الخشبي، ونهب الأثاث والأجهزة وعداد الكهرباء، قبل هدم المبنى وتسويته بالأرض باستخدام لودر. وأكدت أنها اتخذت الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن تقرير مصلحة الطب الشرعي الصادر في 29 أبريل الماضي أثبت أن عقد الملكية الذي قدمه المتهم مزور، وأحيلت القضية إلى المحكمة.

وأشارت المطرانية إلى أن المحكمة أصدرت، في 31 يوليو الماضي، حكمًا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ على كل من جمال يوسف نصيف، وأشرف فكري مشرقي سرور، وكمال داوود طنيوس شحات، في اتهامات التزوير والسرقة، فيما لا تزال باقي الحيثيات منظورة أمام القضاء.

كما أوضحت أن جمعية "مفتاح الحياة"، التي أسسها الأب منير خزام عام 1993 بدعم من الرهبانية اليسوعية، حادت عن أهدافها الخدمية، وسبق أن اقتحمت مبنى الرهبانية في أرمنت الوابورات عام 2020، وما تزال هذه القضايا متداولة أمام المحاكم.

وأكدت المطرانية أن مرسومًا كنسيًا صدر في 8 أبريل الماضي بحرمان جمال يوسف نصيف من الكنيسة الكاثوليكية، ورفض التعامل مع زوجته نجلاء باخوم رياض غبريال، متهمةً إياها بنشر معلومات غير صحيحة حول طلبات استثناء بمدارس كاثوليكية في قنا.

وشددت المطرانية، في ختام بيانها، على أن المؤسسات الكاثوليكية تلتزم بالقوانين والنظم المعمول بها في الدولة، وترفض أي استثناءات أو أي تعامل مع الأطراف المذكورة.