يستهل ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بورنموث، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره بعد بداية مخيبة بخسارة لقب الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح، فيما يطمح بورنموث، الفريق الضيف، لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بنقطة التعادل على أقل تقدير.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ألكسيس ماك أليستر – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكتيكي – كودي جاكبو