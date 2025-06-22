رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي: قاذفات «بي 2» شاركت في الضربة الأمريكية على إيران

صرح مسؤول أمريكي رفيع فجر اليوم الأحد بأن قاذفات "بي 2" شاركت في الضربة الأمريكية على إيران.



واستهدفت الضربة الأمريكية 3 مواقع نووية إيرانية هي فوردو ونطنز وأصفهان.



وزعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصدر أمريكي مطلع، أن أكثر من 30 طنا من القنابل استُخدمت لتدمير محطة فوردو للطاقة النووية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما الآن على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.

وقال ترامب عبر تروث سوشيال "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، بأن إيران أعدت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لضرب قواعد أمريكية في الشرق الأوسط إذا انضمت الولايات المتحدة إلى حرب إسرائيل ضدها.