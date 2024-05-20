 شكري يعزي حكومة وشعب إيران في وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شكري يعزي حكومة وشعب إيران في وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية

هايدي صبري
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 10:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 10:44 ص

تقدم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، بخالص العزاء والمواساة لحكومة والشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث طائرة مروع.

وأضاف شكري "تغمد الله الفقيدين ومرافقيهما برحمته، وألهم ذويهم والشعب الإيراني الشقيق الصبر والسلوان".

ذكر ذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس".

وكانت وكالة "تسنيم" قد أعلنت، اليوم الاثنين، مصرع رئيسي وعبد اللهيان والوفد المرافق لهما إثر تحطم مروحية، أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية.

كما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أيضا مصرع الرئيس ووزير الخارجية بتحطم المروحية.

وكان على متن المروحية إلى جانب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وعنصر من الحرس الثوري والطيار ومساعد الطيار ومسئول فني.

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