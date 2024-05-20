باكستان تعلن الحداد على وفاة الرئيس الإيراني

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، "يوم حداد" يتم خلاله تنكيس الأعلام، على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسئولين آخرين، في حادث تحطم مروحية.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن رئيس الوزراء قوله في بيان له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "باكستان ستقيم يوم حداد وسيتم تنكيس الأعلام، احتراما للرئيس رئيسي ومرافقيه، وتضامنا مع إيران الشقيقة".

ولقي الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، حتفهم إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان الوفد المرافق لرئيسي يضم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز، آیة الله آل هاشم والفريق الأمني للرئيس الإيراني وبعض المسؤولين الآخرين بالإضافة إلى طاقم الطائرة.

وكانت تقارير إخبارية إيرانية رسمية قد ذكرت يوم أمس الأحد أن مروحية الرئيس تعرضت لـ" هبوط صعب" في شمال غربي البلاد في أعقاب لقاء بين رئيسي ورئيس أذربيجان المجاورة إلهام علييف.