الكاف عن تتويج الزمالك: لحظة انتظروها لموسم كامل

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علق الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على لقطة حمل محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك كأس بطولة الكونفدرالية بعد التتويج باللقب.

ونشر حساب الكاف على موقع "إكس"، صورة لشيكابالا رفقة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي أثناء حمل قائد الزمالك كأس البطولة قبل رفعه والتوجه للاعبين للاحتفال به، معلقا: "لحظة انتظروها لموسم كامل".

وكان الزمالك قد تغلب على نهضة بركان بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما خسر ذهابا بهدفين لهدف، ليستفيد من قاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين.