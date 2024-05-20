لقي طالب مصرعه على يد ابن عمه القاصر بقرية القليوبية مركز دكرنس محافظة الدقهلية طعنًا بسكين وذلك لخلافات بينهم بسبب الجيرة والميراث وجرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى دكرنس العام للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول"إبراهيم الدسوقي عبدالكريم"، 18 عامًا طالب ويعمل عامل كاوتش، ومقيم قرية القليوبية دائرة المركز "جثة هامدة" - إثر تعدي من آخرين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى المستشفى وبسؤال مرافقيه اتهموا ابن عم المتوفي 17 عامًا، ومقيم ذات القرية بالتعدي على المتوفي بالضرب بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة واستلاله سكين وطعنه به طعنة نافذة أودت بحياته لخلافات بينهم بسبب الجيرة والميراث بعد وفاة والد المجني عليه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لمناظرة الجثمان.