انتفاضة الطلاب في الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين تتصدر غلاف مجلة التايم

تحت عنوان "انتفاضة الحرم الجامعي.. مشاهد من الجامعات الأمريكية"، خصصت مجلة "التايم" الأمريكية غلاف عددها الصادر، اليوم الخميس، لتغطية الحراك الطلابي الداعم لغزة في الجامعات بالولايات المتحدة.

وتصدر الغلاف صورة لطالبة ملثمة بالشال الفلسطيني ترفع علامة النصر خلال إحدى المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بجامعة جورج واشنطن.

وقالت مسئولة تحرير الصور في التايم، كارا ميلشتاين في افتتاحية على الموقع الإلكتروني للمجلة، إن فريق تحرير الصور لجأ إلى المصورين الأقرب إلى الحدث، وهم مصورين صحفيين طلاب من 10 صحف جامعية يديرها الطلاب.

وأضافت ميلشتاين: "لقد تأثرنا ليس فقط بالصور التي التقطها الطلاب، ولكن أيضا بتفانيهم في سرد أكبر قدر ممكن من الحدث".

وأوضحت الصحفية الأمريكية أن المسئولية التي يشعر بها المصورون الطلاب للإلمام بجميع زوايا الحدث، وإبقاء زملائهم وعامة الناس على إطلاع دائم تظهر في كل إطار، مشيرة إلى أن المصورين الطلاب هم الذين يشاهدون حقا ما يحدث في الحرم الجامعي، فقد كانوا هناك قبل وصول صحفيي المؤسسات الإخبارية الكبرى، ويبقون هناك بعد مغادرة الصحافة.



وتابعت: "رأيت مصورين لديهم ما يكفي من الإمكانيات للتوثيق خارج نطاق مشاهد التوتر الشديد، فشاهدت لحظات من الهدوء كتلك التي يتشارك فيها الطلاب وجبات الطعام ويؤدون الصلاة".



ومضت ميلشتاين قائلة إن الصحفيين الطلاب أيضا شهدوا التصعيد الذي حدث في العديد من الأماكن مع وصول الشرطة الأمريكية والمتظاهرين الأخرين المناهضين لتلك الاحتجاجات، مشيرة إلى أن هؤلاء المصورين تمكنوا رغم الفوضى من التقاط صورا قوية تجذب الانتباه على الفور.



واعتبرت ميلشتاين أن هذه الصور تقدم فهما أوضح لما يحدث خلال هذه اللحظة من الزمن في الجامعات بجميع أنحاء الولايات المتحدة، فضلا عن أنها تذكيرا قويا بقوة التصوير الفوتوغرافي في التقاط لحظات الحقيقة.