مستشار نتنياهو: تقدم المفاوضات سيحدد مسار الأيام المقبلة

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن "تقدم المفاوضات سيحدد مسار الأيام المقبلة".

وأكد مستشار نتنياهو "قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها الحربية"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية. وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد نقلت، في وقت سابق اليوم الخميس، عن نتنياهو قوله إن إسرائيل "ستقاتل بمفردها إذا اضطرت لذلك".

جاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا وسعت نطاق عمليتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وأثارت تصريحات بايدن خلال لقاءه مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، الغضب في تل أبيب، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بلهجة غاضبة ردا على بايدن، إنه لا يمكن إخضاع إسرائيل وأن تل أبيب ستحقق أهدافها في الشمال والجنوب وستشل حماس وتدمر حزب الله اللبناني.

بدوره، سخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من بايدن.

وكتب بن غفير في منشور مقتضب عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "حماس تحب بايدن"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وعلق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج على تصريح بن غفير قائلا إنه يجب تجنب التصريحات غير المسئولة والمهينة والتي لا أساس لها، فيما دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، نتنياهو إلى إقالة بن غفير.