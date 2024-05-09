إصابة 5 عمال في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق السياحي بالفيوم

أصيب 5 عمال اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق السياحي لبحيرة قارون بدائرة مركز شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق السياحي لبحيرة قارون بالقرب من قرية الفنانين بدائرة القسم، ووجود مصابين.

وانتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وذلك بسبب السرعة الزائدة فاختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت عدة مرات ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.