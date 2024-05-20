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لقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما حتفهم إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهما في شمال غرب إيران أمس الأحد.

وذكرت شبكة"يورونيوز" الأوروبية في تقرير لها اليوم، أن الطائرة المحطمة هي مروحية من طراز "بيل (BELL( 212"وهي أمريكية الصنع وتستخدمها عدة دول لأغراض أمنية وعسكرية ومدنية.

ووفق تقرير يورو نيوز تعتبر المروحية بيل 212" متوسطة الحجم، وهي ذات شفرتين بدأ إنتاجها بواسطة شركة "بيل تكسترون" في ولاية تكساس الأمريكية وحلقت لأول مرة عام 1968.

ونقلت الشرطة الأمريكية مصنع طائراتها إلى مقاطعة كيبيك في كندا عام 1988.

وهي تتسع لـ15 مسافراً (قائد طيار و14 شخصاً) وتبلغ مساحتها الداخلية ستة أمتار مكعبة ويمكنها نقل حمولة تصل إلى 2268 كيلوجراماً.

وتعمل المروحية بيل 212 بمحركين ويمكنها التحليق باستخدام محرك واحد في حال وقوع أي أضرار بالآخر.

وبدأ إنتاج الطائرة بناء على طلب لتزويد الجيش الكندي بها، قبل أن يبدأ الجيش الأمريكي استخدامها.

وبدأ استخدامها لأغراض مدنية في بداية سبعينيات القرن الماضي، وتم تطويرها لدعم الحفر البحري للشركات العاملة في مجال الطاقة والنفط في النرويج.

وتستخدم المروحية بيل 212في القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية وعمليات قطع الأشجار في الغابات والإنقاذ البحري وإمدادات القطب الشمالي.وتبلغ سرعتها 260 كيلومتراً في الساعة ويمكنها التحليق لمسافة 980 كيلومتراً.

وسلم سلاح الجو الإيراني هذه المروحيات إلى الهلال الأحمر الإيراني بعد تهالكها وصعوبة صيانتها بسبب العقوبات الأمريكية.

واشترت إيران مروحيات "بيل 212" قبل "الثورة الإسلامية" التي شهدتها إيران عام 1979.

وإلى جانب إيران، تستخدم قطاعات عسكرية وأمنية حكومية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك وكرواتيا وكولومبيا وجرينلاند واليابان ومقدونيا الشمالية صربيا وسلوفينيا وتايلاند، وفق تقرير يورونيوز.