وزير الدفاع الألماني يعلن في أمريكا شراء 3 أنظمة مدفعية صاروخية لصالح أوكرانيا

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أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الخميس، أن بلاده ستدفع تكاليف شراء ثلاثة أنظمة مدفعية صاروخية بعيدة المدى من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا.

وجاء إعلان الوزير الألماني عن هذا القرار في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وقال بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن هذه الأنظمة "ستأتي من مخزونات القوات المسلحة الأمريكية وسنتولى نحن دفع ثمنها"، وتتألف قيمة هذه الأنظمة من رقمين كبيرين من ملايين اليورو.

يذكر أن نظام هيمارس وهي اختصار لعبارة ("نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة") هو نظام مدفعي لراجمة صواريخ متعددة مثبتة على هيكل شاحنة.

ويقوم الوزير الألماني حاليا بجولة تشمل الولايات المتحدة وكندا.