بعد البداية الهادئة لأسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، عادت الأسعار إلى الارتفاع مع تقدم التعاملات لتواصل المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي نتيجة عودة التركيز على المخاطر الجيوسياسية في كل من روسيا والشرق الأوسط مع تصاعد الهجمات في مطلع الأسبوع الحالي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي صباح اليوم بأكثر من 84 دولارا للبرميل، بعد تسجيله في الأسبوع الماضي أول مكاسب أسبوعية منذ حوالي شهر. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأكثر من 80 دولارا للبرميل. وواصلت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على مصافي التكرير الروسية أمس الأحد، في حين تعرضت ناقلة نفط تحمل نفط صيني لصاروخ حوثي في البحر الأحمر يوم السبت.

يأتي ذلك في حين أعلنت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية أمس. من ناحيته قال آية الله علي خامينئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية إن الحادث لن يؤدي إلى أي اضطراب في أحوال البلاد.

في الوقت نفسه تزايد القلق بشأن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، بعد الإعلان عن خضوعه لفحوصات طبية جديدة بسبب ارتفاع درجة حرارته.

ونقلت بلومبرج عن وارين بترسون رئيس قطاع تداول السلع في شركة آي.إن.جي جروب بسنغافورة إن "السوق أصبحت أقل تأثرا بالتطورات الجيوسياسية، ومن المرجح أن تساهم الكمية الكبيرة الفائضة من إنتاج أوبك في ذلك.. قد نضطر للانتظار حتى تتضح الرؤية بصورة أكبر بشأن سياسة إنتاج تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط حتى نخرج من هذا النطاق" الذي تتحرك فيه أسعار النفط.

ويترقب المتعاملون اجتماع دول أوبك بلس لمراجعة السياسة الإنتاجية في أول يونيو المقبل، في حين تشير التوقعات إلى الإبقاء على قرار خفض الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

يذكر أن سعر خام برنت القياسي ارتفع بنحو 9% خلال العام الحالي بفضل قرارات أوبك بلس خفض الإنتاج، قبل أن تعود الأسعار للتراجع في منتصف أبريل الماضي مع تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية.

وبحلول الساعة الثانية و40 دقيقة بعد الظهر بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 4ر0% إلى 34ر84 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2ر0% ليسجل26ر 80 دولارا للبرميل تسليم يونيو المقبل.