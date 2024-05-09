الحوثي: استهدفنا 112 سفينة إسرائيلية أمريكية بريطانية منذ نوفمبر

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهدافها 112 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، منذ بدء عملياتها المناصرة لغزة في نوفمبر العام الماضي.

وتوعدت الجماعة، إسرائيل بخيارات "استراتيجية مؤثرة" ومراحل جديدة من التصعيد، على خلفية توغل قواتها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بثتها قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، الخميس.

وقال الحوثي إن "العمليات في جبهة اليمن مستمرة في استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية والمرتبطة بالعدو الإسرائيلي".

وأضاف: "بلغت السفن المستهدفة من قبل قواتنا 112 سفينة، وكانت العمليات خلال هذا الأسبوع بـ 10 صواريخ بالستية ومجنحة وطائرة بدون طيار".

ولفت الحوثي إلى أن "عدد العمليات خلال شهر شوال (يجمع فترات من أبريل ومايو) بلغت 25 عملية بـ 71 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة بدون طيار".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجماعة في بيان استهداف 3 سفن إسرائيلية في خليج عدن والمحيط الهندي، "محققة إصابات مباشرة".