متحدث باسم حكومة قبرص يؤكد استئناف إرسال مساعدات إلى غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد المتحدث باسم حكومة قبرص، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس مغادرة السفينة "جينيفر" ، الليلة الماضية من ميناء "لارنكا" القبرصي ، حاملة مساعدات إلى غزة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث لوكالة أنباء قبرص "سي.إن.إيه"اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية اليوم أنه تم فحص جميع المساعدات الإنسانية، في قبرص قبل مغادرتها.

وكانت قبرص قد أوقفت المساعدات إلى غزة بعد مقتل سبعة من موظفي الإغاثة أوائل الشهر الحالي.

وأعربت قبرص عن إدانتها آنذاك، للغارة الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الإغاثة الإنسانية في مؤسسة وورلد سنترال كيتشن /المطبخ المركزي العالمي/.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية بلاده عن قتل موظفي الإغاثة.