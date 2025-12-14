وزير الخارجية الأمريكي روبيو يحذر رواندا من إجراءات بسبب الكونغو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هددت الولايات المتحدة رواندا باتخاذ إجراءات بعد أيام فقط من توقيع اتفاق سلام في واشنطن، وذلك في أعقاب استيلاء ميليشيا إم 23 المتمردة على مدينة ذات أهمية استراتيجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على منصة إكس يوم السبت أن تصرفات رواندا في شرق الكونغو تمثل انتهاكا واضحا لاتفاق واشنطن الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب أيضا.

وأضاف روبيو: "ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات لضمان الوفاء بالوعود التي قُطعت للرئيس".

وكان الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاجامي قد وقعا اتفاق سلام في أوائل ديسمبر/كانون الأول بحضور ترامب. ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الصراع الدموي المستمر منذ أكثر من 30 عاماً في شرق الكونغو الغني بالموارد.

وبعد وقت قصير من توقيع الاتفاق، استولت ميليشيا إم 23 المتمردة على مدينة أوفيرا ذات الأهمية الاستراتيجية. ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، فإن الميليشيا مدعومة من رواندا.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت محادثات السلام لتحقيق نهاية للعنف في المنطقة. وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقيات ثنائية مع كلا البلدين بشأن استخراج المعادن الأرضية النادرة.