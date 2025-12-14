السعودية تطالب بوقف الحرب في السودان إثر هجوم على مقر للأمم المتحدة

طالبت السعودية، الأحد، بالوقف الفوري للحرب في السودان وحماية المدنيين، معربة عن إدانتها للهجوم الذي تعرض له مقر بعثة للأمم المتحدة بولاية جنوب كردفان (جنوب).

وقالت زارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة "تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرض له مقر للأمم المتحدة في مدينة كادوقلي في السودان".

وأضافت أن "المملكة تشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب، والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته".

كما شددت الخارجية السعودية، على "ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023".

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في أبريل 2023، توصل الطرفان لاتفاق هدنة بمدينة جدة السعودية في 11 مايو من ذات العام، برعاية الرياض وواشنطن، تضمّن بنودا بينها الالتزام بحماية المدنيين وانسحاب "الدعم السريع" من المنشآت المدنية، وهو ما لم تلتزم به الأخيرة.

والسبت، أعلن الجيش السوداني مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 في هجوم بثلاثة صواريخ أطلقتها طائرة مسيّرة تابعة لـ"قوات الدعم السريع"، باتجاه مقر البعثة الأممية في كادوقلي، بينما نفت هذه القوات مسؤوليتها عن الهجوم.

ومنذ بدء الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" يعد هذا الهجوم الأول الذي يستهدف البعثة الأممية المنتشرة في منطقة "أبيي"، الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان.

وتعاني كادوقلي من حصار تفرضه "قوات الدعم السريع" وحليفتها "الحركة الشعبية/ شمال" منذ الشهور الأولى للحرب، وتتعرض لهجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيّرة، بحسب مؤسسات حقوقية.

ومنذ أسابيع تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، ما تسبب في نزوح عشرات آلاف السودانيين.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة بسبب خلاف بين الجيش و"قوات الدعم السريع" بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، الأمر الذي خلف مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.