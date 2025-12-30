 جيش الاحتلال يقر بمقتل 151 جنديا وضابطا منذ بداية 2025 - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 8:40 م القاهرة
جيش الاحتلال يقر بمقتل 151 جنديا وضابطا منذ بداية 2025

وكالات
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 7:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 7:20 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 151 من جنوده وضباطه خلال عام 2025.

وقال المتحدث باسم الجيش، مساء الثلاثاء، إن 151 جنديًا من الجيش الإسرائيلي، من الخدمة النظامية والدائمة والاحتياطية، قُتلوا منذ بداية عام 2025، بحسب وكالة «سند».

وأوضح أن القتلى سقطوا في عمليات أمنية، وحوادث عملياتية وحوادث سير، إضافة إلى الوفاة بسبب المرض أو الانتحار، وانضموا إلى قائمة قتلى الجيش الإسرائيلي.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية أن عدد قتلى الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر 2023 وصل إلى 1150 قتيلًا، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام تشمل قتلى هجوم 7 أكتوبر، وحرب غزة، ولبنان، والضفة الغربية.

