الناشر الكبير إبراهيم المعلم ضيف الإعلامية لميس الحديدي غدا على قناة النهار


نشر في: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 4:54 م | آخر تحديث: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 4:54 م

يحل الناشر الكبير المهندس إبراهيم المعلم، ضيفًا على برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «النهار»، وذلك غدًا الاثنين، في تمام التاسعة مساء.

وتجري الإعلامية حوارًا مع رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشروق» عن الثقافة والرياضة، كما تتناول رحلة دار «الشروق» في صناعة القوى الناعمة.

ويتحدث «المعلم» عن ذكرياته مع كبار الكتاب والأدباء والمفكرين، كما يتطرق بالحديث إلى رؤيته لمستقبل النادي الأهلي والمنتخب ومنظومة الكرة المصرية.

ويعرض برنامج «الصورة»، على قناة «النهار» من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء، وتقدمه الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي.

وتناقش الإعلامية في برنامجها كل قضايا الشأن الجاري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتستضيف صناع القرار والحدث في جميع المجالات بما فيهم نجوم الفن والرياضة.

 

