مقتل إمرأتين وإصابة أخرى في إطلاق نار مميت في إسلام أباد

شهدت منطقة مركز شرطة بهارا كاهو، في إسلام أباد، حادث إطلاق نار مأساوي، عندما أطلق مسلحون مجهولون النار بشكل عشوائي داخل منزل في محلة راججان؛ مما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة امرأة أخرى بجروح.

ولاذ المهاجمون، بالفرار من مكان الحادث بعد وقوعه.

وقال مسئول لوكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية، اليوم الأحد، إن المهاجمين اقتحموا المنزل عنوة وأطلقوا النار، مما أسفر عن إصابة ثلاث نساء بجروح حرجة.

ونتيجة لذلك توفيت أسماء بيبي، زوجة عزيز، البالغة من العمر 30 عاما، وكوثر البالغة من العمر 35 عاما في الحال، بينما أصيبت صائمة بيبي، البالغة من العمر 30 عاما، بإصابات خطيرة.

قال المسئول، إن فرق الشرطة هرعت إلى مكان الحادث فور تلقيها المعلومات، وقامت بتأمين المنطقة وجمع الأدلة الجنائية.

نُقلت جثتا المرأتين المتوفيتين والمصابة إلى مستشفى معهد باكستان للعلوم الطبية للقيام بإجراءات الطب الشرعي وتلقي العلاج.

وأطلقت الشرطة، عملية بحث في المنطقة، بينما تجري تحقيقات لتحديد الدوافع وراء الهجوم، ولا يزال المشتبه بهم طلقاء.