تركيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في أستراليا

أدانت وزارة الخارجية التركية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالات عيد "الحانوكا" اليهودي في شاطئ بوندي، بمدينة سيدني الأسترالية، الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تم تنفيذه اليوم، خلال احتفالات عيد الحانوكا، في مدينة سيدني الأسترالية".

وأعربت عن تعازيها لذوي القتلى وللشعب الأسترالي، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وتابعت الوزارة: "إننا في تركيا نجدد التأكيد على موقفنا المبدئي الرافض لجميع أشكال ومظاهر الإرهاب، والتزامنا بالتعاون في مكافحة هذا التهديد العالمي".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس وزراء نيوساوث ويلز الأسترالية، كريس مينز، أن 12 شخصا لقوا مصرعهم في إطلاق النار الذي وقع في سيدني الساعة 18:47 بالتوقيت المحلي.

وأشار مينز، في مؤتمر صحفي، إلى مقتل أحد المهاجمين أيضا.

بدوره، قال مفوض شرطة الولاية مال لانيون، في تصريحات، إن 29 شخصا، بينهم شرطيان، أصيبوا في الهجوم.

وأشار مفوض الشرطة، إلى أن الهجوم يتم التعامل معه على أنه "عمل إرهابي".

وأضاف لانيون: "لا يمكنني تأكيد وجود مهاجم ثالث، لكننا سنقوم بالبحث في كل مكان".

من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية إن "لقطات من موقع الحادث أظهرت رجلين يرتديان ملابس سوداء يطلقان النار نحو الشاطئ، بينما كان الحشد يفر من المكان".



