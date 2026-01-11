رئيس البرلمان الإيراني: القوات الأمريكية وإسرائيل أهداف مشروعة إذا هاجمت واشنطن إيران

حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي هجوم على إيران سترد عليه البلاد باستهداف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، باعتبارها "أهدافا مشروعة".

وتعد تصريحات قاليباف الأولى من نوعها التي تدرج إسرائيل ضمن قائمة الأهداف المحتملة لأي ضربة إيرانية.

وأطلق قاليباف، المعروف بمواقفه المتشددة، هذا التهديد فيما اندفع نحو نواب منصة البرلمان الإيراني وهم يهتفون: "الموت لأمريكا"!.



وبث التلفزيون الرسمي الإيراني جلسة البرلمان مباشرة، حيث ألقى قاليباف، السياسي المتشدد الذي سبق له الترشح للرئاسة، خطابا أشاد فيه بالشرطة وقوات الحرس الثوري الإيراني، ولا سيما قوات الباسيج المتطوعة، لـ "صمودها" خلال الاحتجاجات.

وقال قاليباف "يجب أن يعلم الشعب الإيراني أننا سنتعامل معهم بأشد الطرق، وسنعاقب كل من يتم اعتقاله".

ثم وجه قاليباف تهديدا مباشرا إلى إسرائيل، وكذلك إلى الجيش الأمريكي، مشيرا إلى احتمال توجيه ضربة استباقية.

وأضاف قاليباف "في حال وقوع هجوم على إيران، فإن كلا من الأراضي المحتلة وجميع المراكز والقواعد والسفن العسكرية الأمريكية في المنطقة ستصبح أهدافا مشروعة لنا. ونحن لا نعتبر أنفسنا مقيدين بالرد بعد وقوع الهجوم، بل سنتحرك بناء على أي مؤشرات موضوعية لوجود تهديد".



وذكرت ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أمريكي في إيران في وقت تواجه فيه السلطات هناك أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، وفقا لوكالة رويترز.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بالتدخل في الأيام القليلة الماضية، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال ترامب أمس السبت إن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة".



ولم توضح المصادر، التي كانت حاضرة في المشاورات الأمنية الإسرائيلية خلال مطلع الأسبوع، ما الذي يعنيه رفع إسرائيل درجة التأهب عمليا.

وخاضت إسرائيل وإيران حربا استمرت 12 يوما في يونيو الماضي.



وقال مصدر إسرائيلي مطلع إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقشا في مكالمة هاتفية أمس السبت إمكانية تدخل الولايات المتحدة في إيران. وأكد مسئول أمريكي أن روبيو ونتنياهو تحدثا لكنه لم يفصح عن المواضيع التي ناقشاها.



وفي مقابلة مع مجلة ذا إيكونوميست البريطانية نشرت يوم الجمعة، قال نتنياهو إن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت إسرائيل. وفي إشارة للاحتجاجات أضاف "أما بشأن كل الأمور الأخرى، أعتقد أننا يجب أن نرى ما سيحدث داخل إيران".