وفاة الممثل المخضرم تي كيه كارتر عن 69 عاما

توفي الممثل المخضرم تي كيه كارتر، الذي ظهر في فيلم الرعب "ذا ثينج" والمسلسل التلفزيوني "باكي بريويستر" ،عن عمر ناهز 69 عاما.

وتم إعلان وفاة كارتر مساء الجمعة بعد استجابة نواب مأمور الشرطة لمكالمة تتعلق برجل غائب عن الوعي في دوارتي بكاليفورنيا، وفقاً لإدارة شريف مقاطعة لوس أنجليس.

ولم تكشف الشرطة عن سبب الوفاة أو تفاصيل أخرى، لكنها قالت إنه لا توجد شبهة جنائية.

ولد توماس كينت "تي كيه" كارتر في 18 ديسمبر 1956 في مدينة نيويورك، ونشأ في جنوبي كاليفورنيا.

وبدأ حياته المهنية في الكوميديا الارتجالية وأدوار التمثيل. وكان كارتر يمثل لسنوات قبل أن يحقق دوره المتميز في شخصية الطباخ "نولز" في فيلم الرعب الكلاسيكي لجون كاربنتر "ذا ثينج" عام 1982. كما كان له دور متكرر في المسلسل الكوميدي "بانكي بريويستر" في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال وكيله الإعلامي توني فريمان في بيان: "لقد كان تي كيه كارتر محترفا بارعا وروحا حقيقية تجاوزت موهبتها الأنواع الفنية. لقد جلب الضحك والحقيقة والإنسانية إلى كل دور جسده. وسيستمر إرثه في إلهام أجيال من الفنانين والمعجبين على حد سواء".