إيطاليا: نأمل أن تفهم إسرائيل أن دخول رفح سيكون خطأ

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن بلاده دعت إسرائيل إلى عدم اقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة، معرباً عن أمله بأن تفهم تل أبيب أن ذلك سيكون "خطأ".

وأوضح تاجاني في مقابلة مع قناة إيطالية، اليوم الخميس، أن على إسرائيل أن تفهم بأن الكثير من المدنيين سيتضررون في حال اقتحام مدينة رفح.

وفي 15 مارس الجاري صدّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لعملية عسكرية في رفح، دون تحديد إطار زمني لبدئها في المدينة المكتظة بمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.

وأكد الوزير الإيطالي أن حكومة بلاده تؤيد مسألة إخلاء سبيل الرهائن والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع قائلا: "نعمل من أجل حل الشعبين والدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) هذا أمر صعب للغاية، الأطراف غير متفقة، ولكن يجب أن نعمل من أجل استقرار المنطقة".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".