محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينة أبو حماد

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فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، العاملين بالوحدة المحلية بقرية كفر العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد؛ لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

واطلع المحافظ، على سجل الحضور والانصراف مشددا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وتفقد المحافظ، أقسام الوحدة لمتابعة موقف المتحصلات والإرادات بالوحدة ومتابعة ملف المتغيرات المكانية، مؤكدا العاملين بالوحدة بحسن استقبال المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون وتفعيل دور موظفي قسم الإشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة.

وانتقل محافظ الشرقية، لمتابعة أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الشيخ أبو حماد (المحكمة) بطول كيلو متر بتكلفة 3 ملايين جنيه، بعد أن تم نقل أعمدة الإنارة ووضع طبقات الأساس؛ تمهيدا لبدء أعمال وضع طبقات الأسفلت النهائية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.