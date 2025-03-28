وزيرا دفاع سوريا ولبنان يوقعان في السعودية اتفاقا لترسيم الحدود

وقع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسي، اتفاقا لترسيم الحدود بين البلدين عقب مباحثات في مدينة جدة السعودية.

وأكدت السعودية في بيان، دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

كما أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالمهم، مشيرا في منشور على حسابه بمنصة إكس إلى أن اجتماع جدة يأتي في إطار جهود المملكة لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للبلدين الشقيقين والمنطقة.

بدورهما، شكر الوزيران السوري واللبناني القيادة السعودية على رعاية واستضافة الاجتماع، وأوضحا أنه تم الاتفاق إلى جانب الترسيم على التنسيق بين البلدين من أجل التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.

كما شددا على الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية وبخاصة فيما قد يطرأ على الحدود.

كذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في السعودية خلال الفترة المقبلة.

وجاء لقاء جدة بعد تأجيل زيارة لوزير الدفاع اللبناني كانت مقررة إلى دمشق يوم الأربعاء الماضي.

وشهدت سوريا ولبنان توترا أمنيا على حدودهما منتصف الشهر الجاري، على خلفية اتهام وزارة الدفاع السورية لـ"حزب الله" باختطاف وقتل 3 من عناصرها.

وتسعى الإدارة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وعناصر نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وارتبط "حزب الله" بعلاقات قوية مع نظام الأسد، الذي حكم سوريا لمدة 24 عاما بين عامي 2000 و2024.

وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بـ 6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم.