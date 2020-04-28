رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في بعض مناطق سيناء تطبيقا لتجديد الطوارئ

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا برقم 940 لسنة 2020 بحظر التجوال فى شمال سيناء فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

جاء هذا القرار تطبيقا لقرار الرئيس السيسي الصادر بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر.

وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء 28 أبريل وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.