تدريب 54 طالبا وطالبة من جامعة سوهاج على تكنولوجيا الجرارات ومحركات القطارات

تابع، اليوم، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فعاليات التدريب الميداني الأول في برنامج تكنولوجيا الجرارات ومحركات القطارات بكلية التكنولوجيا والتعليم، والذي يضم 54 طالبا وطالبة، بحضور الدكتور أحمد عبدالرحيم القائم بعمل عميد الكلية.

وقال رئيس الجامعة إن الهدف من التدريب بورش السكة الحديد بالمحافظة، هو تعرف الطلاب على الأجزاء العامة المكونة لجرار القطار تمهيدا لدراستها، ليتمكن الخريج مستقبلا من عمل الصيانة لها والكشف عن الأعطال لمختلف أنواع المحركات الموجودة في مصر (الخنافس الكندي، الهنشل الألماني، جنرال موتورز الأمريكي).

وأضاف عزيز أن الجامعة تحرص دائما على تحديث وتطوير برامجها التعليمية وفقا لمعايير الجودة العالمية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل في مجالي صناعة السكك الحديدية وتكنولوجيا محركات وجرارات القطارات، حيث تعمل تلك البرامج على تخريج جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وتابع أن عدد الطلاب بالتدريب 54 طالبا وطالبة بالفرقة الأولى مقسمين على 5 مجموعات، مدة التدريب لكل مجموعة ساعتين بواقع تدريب 3 مجموعات يوميا، وذلك لمدة 3 أسابيع، وأشار إلى أنه سيتم فتح 4 برامج خاصة بتكنولوجيا السكك الحديدية وهي تكنولوجيا تصنيع القضبان، تكنولوجيا الكهرباء والإشارات، تكنولوجيا الإنشاءات المدنية بالسكك الحديدية، تكنولوجيا التصميم المعماري للمحطات.