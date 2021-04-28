محمد إمام: سعيد باعتباري امتدادا لوالدي الزعيم

اختار الفنان محمد إمام، بطل مسلسل "النمر"، منشورا بعينه من أحد معجبيه، ليحتفي به عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من بين كلمات الإشادة العديدة التي يتلقاها بسبب نجاح مسلسله، الذي يخوض به الماراثون الرمضاني.

وسبب اختيار المنشور هو أن صاحبه قال إن الفنان محمد إمام هو امتداد حقيقي لوالده الزعيم عادل إمام، ونشر صورة الفنان عادل إمام مصحوبة بتعليق: "قمة الفخر لما ماتعملش ولا مسلسل في رمضان، بس تبقى تريند طوال الشهر"، في إشارة إلى ترديد اسمه مصحوبا باسم ابنه محمد عادل إمام، ليعلق الأخير:

"من أحلى الكلام اللي جالي، مسؤولية كبيرة مش أي حد يفهمها"، وتابع: "الحمدلله، الزعيم، النمر، محمد إمام".

يذكر أن مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشارك في البطولة كل من محمد رياض وهنا زاهد ونيرمين الفقي وبيومي فؤاد.