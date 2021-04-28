طقوس المسلمين في رمضان بروسيا ومصر في نادي فنون الأوبرا بدمنهور

استضاف نادى فنون الأوبرا على مسرح اوبرا دمنهور دكتور مرات جاتين مدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية للحديث عن مظاهر الاحتفال برمضان فى روسيا، حيث أشار جاتين خلال اللقاء الذى ادارته المهندسة ايمان مكاوى مدير عام مسرح أوبرا دمنهور.

إلى أن أعداد المسلمين بها تصل الى حوالى ٢٥ مليون نسمة، ولهم طقوس عديدة فى هذا الشهر تشبه كثيرا الحال فى مصر منها تعليق الانوار والزينات والاحتفال وتبادل الزيارت كما تم عرض فيديو عن أهم المساجد فى دولة روسيا و التي تستوعب حوالى عشرة ٱلاف مصلى من المسلمين.

شارك فى الحوار الفنان المبتهل أسامة علام الذي أشار إلى تقاليد وعادات المسلمين فى مصر فى شهر رمضان المبارك مشيرا إلى بعض الشيوخ الذى اعتاد المصريون على سماع أصواتهم خاصة قبل ٱذان المغرب ومنهم الشيخ محمد رفعت الذي يعتبر من أهم رموز هذا الشهر الفضيل، حيث اعتاد المسلمون سماعه فى هذا الوقت من كل عام في رمضان المبارك.

وتخلل الحوار بعض الابتهالات والتواشيح الدينية التي قدمتها فرقة راحة الأرواح بقيادة الفنان أسامة علام

جاءت هذه الأمسية ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالًا بشهر رمضان المبارك.