المجر تتفق مع روسيا على السماح بتحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل

انضمت المجر إلى الدول التي اتفقت مع روسيا على السماح بتحويل مدفوعات شراء الغاز الروسي إلى عملة الروبل، في اختبار لسياسة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير شؤون مجلس الوزراء المجري، جيرجلي جولياس، قوله للصحفيين اليوم الخميس: "المجر، كما ذكرت بلومبرج هذا الصباح، إلى جانب تسع دول أخرى والتزاما بسياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، تدفع باليورو لمصرف جازبروم بنك، الذي يحولها بدوره إلى الروبل".

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الشركات من الرضوخ لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل، في حين تسعى أوروبا جاهدة من أجل رد موحد على محاولات روسيا لتسليح إمداداتها من الطاقة.

وأوقفت شركة جازبروم الروسية للطاقة إمداداتها إلى بولندا وبلغاريا أمس الأربعاء في تصعيد مثير، تنفيذا لتهديد بقطع الإمدادات إذا لم يتم سداد المدفوعات بالروبل.