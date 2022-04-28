عرضت قناة «المحور» الحلقة 26 من مسلسل بابلو، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.



وبدأت الحلقة 26 من مسلسل بابلو، بذهاب بابلو -حسن الرداد- إلى شاليه العين السخنة برفقة ندى-أروى جودة ووالدته زينات -سلوى عثمان، لكنه فوجئ أن شقيق ندى هناك وقد حاول إبلاغ عبودة عنه لكنه رفض.

كما شهدت الحلقة إصابة والد ندى الذي يجسد دوره الفنان مصطفى فهمي، بطلق طلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى.



وكانت الحلقة السابقة من مسلسل بابلو شهدت إخلاء سبيل بابلو من النيابة، أما توحة -نجلاء بدر- فقد تقدمت ببلاغ ضد كيمو -حسني شتا- بعد أن تهجم علي منزل والدتها سكر -هالة فاخر-، حيث أراد أن يرد نورا إلى عصمته، ومنحهم فرصة يومين فقط.

كما شهدت الحلقة محاولة ندى مساعدة بابلو -حسن الرداد- ماديًا إلا أن والدته زينات - سلوي عثمان- رفضت.



ويُشار إلى أن مسلسل بابلو يشهد عودة حسن الرداد إلى دراما رمضان بعد غياب العام الماضي، ويقدم من خلال دور بلطجي لأول مرة، ويشاركه في العمل العديد من الفنانين منهم: أروى جودة، نجلاء بدر، سلوي عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي بالإضافة إلى الفنان مصطفى فهمي.