صحة قنا تعلن جاهزيتها لتطعيم الحجاج قبل السفر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا جاهزيتها لتقديم الدعم الطبي للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.

وقال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، في بيان له اليوم الأحد، إنه تم تجهيز عدد من المنافذ الطبية لتقديم الخدمات الوقائية للمواطنين الراغبين في السفر لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك من خلال تجهيز عدد من مكاتب الصحة موزعة في شمال وجنوب المحافظة لتيسير حصول المواطنين على الخدمة اللازمة.

وأشار "بدران"، إلى جاهزية مكاتب "صحة قنا، ونجع حمادي، وقوص"؛ لاستقبال المواطنين وتلقي التطعيمات اللازمة لهم، والتي تشمل تطعيم الالتهاب السحائي في مدة لا تقل عن 10 أيام قبل السفر لأداء الفريضة، وكذا إعطاء عدد من التطعيمات الدولية للمسافرين كالإنفلونزا الموسمية، الحمي الصفراء، شلل الأطفال، الكوليرا.

من جانبه أوضح الدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي بمديرية صحة قنا، جاهزية تلك المنافذ بفريق طبي مدرب للكشف على المواطنين، وإعطاؤهم التطعيمات اللازمة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهراً.

وأشار إلى فاعلية تلك التطعيمات لجميع المواطنين والتي بدورها تحميهم من انتقال الأمراض وقت تأديتهم لفريضة الحج.