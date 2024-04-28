 أونروا تستهجن حصول الفرد من النازحين الفلسطينيين بغزة على لتر من الماء يوميا - بوابة الشروق
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أونروا تستهجن حصول الفرد من النازحين الفلسطينيين بغزة على لتر من الماء يوميا

غزة - د ب أ
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 8:06 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 8:06 م

استهجنت وكالة أممية اليوم الأحد حصول النازحين الفلسطينيين على لتر واحد من الماء للفرد كحصة يومية بدلا من 15 لتر وهو الحد الأدنى للإنسان الطبيعي.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان لها وصل نسخة منه لوكالة الأنباءالألمانية (د. ب. أ)، إن "النازحين في غزة لا يحصلون إلا على لتر واحد من الماء يوميا وهذا يزيد من أعبائهم اليومية التي تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة".

وأضافت الأونروا في بيانها "ما الذي يتعين تحمله أكثر؟ الموت والجوع والمرض والنزوح، والآن العيش في مبانٍ تشبه الدفيئات تحت حرارة حارقة".

ونوه البيان بأن الأونروا تلقت أنباء تفيد بوفاة طفلين على الأقل بسبب موجة الحر في القطاع، لافتا إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

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