مديرة صندوق النقد الدولي: الاعتماد على مصدر واحد للإمدادات كارثي للنمو

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الأحد، أن ضعف الإنتاجية مسئول عن 50% من التراجع بالنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاعتماد على مصدر واحد للإمدادات الأساسية كارثي للنمو

وقالت جورجييفا، خلال مشاركتها اليوم في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن وصول الدول النامية إلى الأسواق العالمية أساسي لضمان النمو.

وأوضحت أن قوة الدولار الأمريكي تجعل مواجهة التضخم أكثر صعوبة، مؤكدة أنه رغم التوجه إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة فإنها لن تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

ويهدف المنتدى المفتوح، الذي تستضيفه الرياض بحضور أكثر من 1000 مشارك بينهم أكثر من 20 رئيس دولة ورئيس وزراء من حول العالم إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية والمدن الرقمية، والصحة العقلية.