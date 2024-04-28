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إصدارات السندات الصينية تبلغ حوالي تريليون دولار في مارس

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
بكين - قنا
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 9:25 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 9:25 ص

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن إجمالي إصدارات السندات في الصين بلغ نحو 7.16 تريليون يوان (حوالي تريليون دولار أمريكي) في مارس الماضي

وذكرت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/، أن إصدارات سندات الخزانة بلغت 920 مليار يوان، فيما بلغت إصدارات سندات الحكومات المحلية 629.45 مليار يوان، وفقا لبنك الشعب الصيني.

وأظهرت البيانات أنه في مارس الماضي، بلغت إصدارات السندات المالية 956.3 مليار يوان، وبلغت إصدارات السندات الائتمانية للشركات حوالي 1.66 تريليون يوان.

وأوضح البنك المركزي الصيني أنه حتى نهاية مارس الماضي، بلغت السندات غير المسددة المحتجزة 160.8 تريليون يوان.

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