إعلام عبري: تعليمات لجميع سفارات إسرائيل في العالم بالاستعداد لموجة معادية

أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الأحد، تعليمات لجميع سفارات إسرائيل في العالم بالاستعداد لموجة معادية لليهود ولبلاده.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت»، يأتي ذلك على خلفية التقارير المتداولة بشأن احتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين كبار.

كما أفاد الموقع العبري، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي أصدر تعليمات بتعزيز الأمن حول المؤسسات اليهودية في العالم.

وتشير تقديرات إلى أن المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، سيصدر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف جالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي، وفق ما أفادت به صحيفة «إسرائيل اليوم».

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن تداعيات أوامر الاعتقال التي قد تصدر في مايو المقبل، «ستكون مدمرة بعدما سينظر لإسرائيل كلها بأنها مجرمة حرب».

وكخطوة استباقية، شرعت تل أبيب في عدة إجراءات ضد هذه الخطوة، حيث من المتوقع أن يناقش نتنياهو، هذه القضية مع رؤساء دول هولندا والتشيك والنمسا، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وسيجري وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، وسفير تل أبيب لدى واشنطن مايك هرتسوج، محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بغية الضغط على أمريكا لاستخدام حق النقض «الفيتو» سعيا لمنع صدور أوامر الاعتقال.